COVID, ORDINANZA: LOMBARDIA, CALABRIA, PIEMONTE E BASILICATA GIALLE, ABRUZZO ARANCIONE

ROMA – Il ministro della Salute, Roberto Speranza, firmerà, sulla base dei dati della Cabina di Regia riunitasi oggi, una nuova ordinanza con cui si dispone l’area gialla per le regioni Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte e l’area arancione per la regione Abruzzo. L’ordinanza sarà in vigore dal 13 dicembre.

Download in PDF©