COVID: ORDINANZA SPERANZA, SARDEGNA DA BIANCA AD ARACIONE, MOLISE ESCE DA ZONA ROSSA

ROMA – Sardegna e Molise passano in zona arancione, mentre la Campania resta rossa con Lombardia, Lazio e tutte le regioni inserite la scorsa settimana nella fascia con regole, divieti e restrizioni più severi. Lo prevedono le nuove ordinanze del ministro della Salute, Roberto Speranza.

Misure più soft per il Molise, che esce dalla zona rossa dopo 2 settimane e si sposta nella fascia intermedia, con regole che consentono la riapertura delle scuole. La Sardegna, unica regione ad aver sperimentato la zona bianca, deve fare nuovamente i conti con restrizioni e vincoli più rigidi per bar e ristoranti. Il decreto varato la scorsa settimana dal governo non prevede la zona gialla: dalla zona bianca, quindi, per l’isola si prospetta un doppio salto. In zona rossa resta la Campania, da 2 settimane nella fascia con le regole più dure. Per l’eventuale ‘promozione’ dovrà attendere venerdì prossimo.

“Il ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di regia ministero-Istituto superiore di sanità (Iss) sull’andamento di Covid-19, firmerà in serata nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da lunedì 22 marzo. Passano in area arancione le regioni Sardegna e Molise. Viene prorogata l’ordinanza in scadenza relativa all’area rossa in Campania”, rende noto il ministero della Salute.