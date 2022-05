COVID, ORDINI MEDICI: “SI’ A STOP MASCHERINE A SCUOLA CON FINESTRE APERTE E DISTANZA”

ROMA – “Sicuramente la situazione è migliorata e a scuola si possono tenere le finestre aperte per un buon ricircolo d’aria. Con queste condizioni, compresa però la possibilità del distanziamento in classe, si può pensare ad eliminare le mascherina a scuola. Certo, io aspetterei magari un’altra settimana per stabilizzare ancora di più la situazione”. Lo sottolinea all’Adnkronos Salute Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici (Fnomceo), commentando la richiesta arrivata dalla Lega di togliere l’obbligo delle mascherine a scuola per questo ultimo mese di lezione.