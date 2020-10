COVID: ORE DI ATTESA PER UN TAMPONE AL DANTE LABS L’AQUILA, CISAL “INACCETTABILE, ASL INTERVENGA”

L’AQUILA – “Apprendiamo da organi di informazione e da utenti che per eseguire un tampone Covid c’è utenza in fila dalle 5 del mattino ed il centro preposto apre solo alle ore 9. Considerando che la Dante Labs è regolarmente autorizzata dalla Regione Abruzzo, chiediamo al Direttore Generale della ASL Roberto Testa, di disporre nell’immediato un protocollo con la Dante Labs che preveda un orario di apertura che eviti all’utenza di ammassarsi dall’alba”.

A chiederlo il segretario provinciale Cisal Fpc Giuliana Vespa

“Queste persone stanno effettuando ciò che è stato prescritto dal medico. I servizi igienici ad oggi sono assenti e l’obbligo per Dante Labs è di avere almeno 5 postazioni per effettuare i tamponi nasofaringei così da arrivare in poche ore ai 500 tamponi giornalieri che la struttura può processare. L’emergenza che la nostra città sta vivendo impone il rispetto di chi è costretto a sottoporsi a tampone senza il rischio di “infettarsi” nell’attesa!”

