COVID, ORTU: “BENE VACCINO MA AVANTI CON RICERCA PER ALTRE MALATTIE”

L’AQUILA – “Mi auguro che tutto quello che è stato fatto per il vaccino venga fatto anche per altro. Abbiamo speso tanto e abbiamo trovato il vaccino? E allora domani mettiamo la stessa forza per curare i tumori, le malattie cardiovascolari, le malattie genetiche”.

Così il presidente dell’Ordine dei Medici della provincia dell’Aquila, Maurizio Ortu, che si è detto favorevole anche all’ipotesi di estendere l’obbligo vaccinale a tutti.

“Usiamo questa spinta del vaccino e domani studiamo come curare le malattie virali, le industrie farmaceutiche spendessero i soldi per trovare un antivirale. Perché non basta solo il vaccino se passa questo virus e ne arriva un altro. Purtroppo la gente non si fa visitare più, ad esempio non si va più dal dentista, tanti rischiano l’infarto per non andare a farsi visitare in ospedale”.

In sostanza, conclude Ortu: “Bisogna continuare a vivere, dire alla gente che deve vaccinarsi ma smetterla con i bollettini di guerra”.