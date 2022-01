COVID, OSPEDALE AVEZZANO: DIECI INFERMIERI ASSUNTI CON PROCEDURA D’URGENZA

AVEZZANO – Dieci infermieri, reperiti con procedura d’urgenza, saranno assunti e destinati all’ospedale di Avezzano per fronteggiare l’emergenza covid.

Si tratta di un provvedimento adottato con la massima sollecitudine dall’azienda che, in seguito alla recrudescenza del coronavirus, si sta muovendo su più fronti e con tutti gli strumenti a disposizione.

I dieci infermieri, grazie al rapidissimo iter attuato, entreranno in servizio già nei prossimi giorni all’ospedale di Avezzano per rafforzare i ranghi, sostituire il personale assente per via del covid e garantire la necessaria continuità assistenziale delle prestazioni.

Nel frattempo l’azienda sta attuando i necessari passaggi amministrativi per procedere allo scorrimento della graduatoria degli infermieri, formata a suo tempo, a seguito di avviso pubblico, per assumerne altri 50. Quest’ultimi, una volta completate le procedure per effettuare in tempi brevi lo scorrimento della graduatoria, verranno assegnati ai diversi ospedali della provincia in base alle specifiche esigenze e necessità.

Si tratta di una mobilitazione di risorse e di procedure a 360 gradi che la Asl sta mettendo in campo come misure di contrasto e contenimento dell’emergenza, più che mai in fase di recrudescenza.