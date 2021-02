COVID, OSPEDALE DI PESCARA IN TILT: APERTI ALTRI REPARTI

PESCARA – Sempre più forte la pressione sull’ospedale di Pescara, a causa dei numeri in aumento e dei tanti ricoveri.

Il Covid Hospital – struttura realizzata in tempi record nella primavera 2020 – è al completo ed è stato necessario riconvertire in aree covid alcuni reparti dell’ospedale principale. Oggi in Abruzzo si è registrato il record dei ricoveri degli ultimi due mesi.

La maggior parte degli ospedalizzati si trova tra Pescara e Chieti. Le due province sono in zona rossa da domenica scorsa, proprio a causa dell’aumento dei contagi. Nel capoluogo adriatico l’intera catena di gestione dell’emergenza – dal 118 al pronto soccorso alle aree di degenza – è in affanno da giorni. Decine i pazienti già trasferiti in altre strutture sanitarie, soprattutto all’Aquila.

