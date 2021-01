COVID: PAGANO, “BASTA DECRETI CHE LIMITANO LIBERTA’ DEI CITTADINI!”

PESCARA – “Basta decreti che limitano le libertà fondamentali dei cittadini. Peraltro, il decreto Natale non ha fermato la diffusione del virus come è sotto gli occhi di tutti. Siamo stanchi di dover ripetere nell’aula del Senato i soliti concetti”.

Lo ha detto in aula il senatore pescarese di Forza Italia, Nazario Pagano, illustrando la pregiudiziale di costituzionalità al dl di conversione per l’emergenza sanitaria.

“Anche lo stesso Conte, il 28 maggio 2020, ebbe a dire che ‘prorogare i provvedimenti di limitazione delle libertà in modo illimitato non sarebbe stato possibile e che le misure severe e restrittive oltre il tempo strettamente necessario sarebbe stato incompatibile con la costituzione'”. Belle parole contraddette invece dai fatti. Piuttosto che proseguire con le chiusure a tempo illimitato il governo, sempre più debole ed ora anche senza una vera maggioranza al Senato, provveda a mettere in azione un piano vaccinale e lo faccia rapidamente come la situazione richiede”, ha aggiunto Pagano.

