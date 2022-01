COVID, PARAFARMACIE: “OSTRUZIONISMO SU TAMPONI, INTERVENGA SPERANZA”

ROMA – “Con la riapertura delle scuole, la richiesta di tamponi, già pressante, è aumentata esponenzialmente. Non ci stancheremo mai di ribadire l’insensatezza dell’ostruzionismo riservato alle parafarmacie sul tema dei tamponi, a fronte di uno stato emergenziale”.

Lo afferma Davide Giuseppe Gullotta, presidente della Federazione Nazionale Parafarmacie Italiane, chiedendo un intervento urgente del ministro della Salute Roberto Speranza.

Le parafarmacie, rileva, “sono inserite sul sistema Tessera Sanitaria, hanno i requisiti di sicurezza e protezione dei dati, hanno sempre un professionista della salute al loro interno, il farmacista, perfettamente qualificato ad effettuare i tamponi. La Federazione Parafarmacie Italiane ha già esperito le proprie istanze in ambito regionale al fine di ottenere l’approvazione all’effettuazione dei tamponi come è già accaduto in Lombardia, anche nelle altre regioni italiane. Rappresentanti politici avveduti, si stanno premurando per ripresentare, alla Camera e al Senato, l’emendamento recentemente bocciato che potrebbe consentire di risolvere l’impasse”.

Tuttavia, avverte Gullotta, “sono necessari interventi urgenti a tutela della salute pubblica”.

Per questo, afferma, “ci rivolgiamo al Ministro Speranza, cui chiediamo un intervento che possa accelerare i tempi, proprio in virtù dello stato emergenziale. È impensabile continuare sulla strada dell’ostruzionismo e dell’opposizione dinanzi a una soluzione pratica che consentirebbe una velocizzazione e uno smaltimento delle lunghissime file per i tamponi”.