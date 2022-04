COVID, PARRUTI: “A PESCARA REPARTI PIENI, SPERIAMO IN MITIGAZIONE DIFFUSIONE VIRUS”

PESCARA – “Abbiamo tre ali di degenza Covid, con 50 posti complessivi, e sono tutte piene. Finora, nonostante il numero alto di contagi, ce la stiamo cavando. Speriamo, nelle prossime settimane, in una mitigazione della diffusione del virus, e dei casi gravi da esso causati, e non in un peggioramento. Speriamo che la vita all’aria aperta aiuti e che non ci sia un’impennata di ricoveri. Ripeto, speriamo… È tutto da vedere”.

Così all’Adnkronos Giustino Parruti, direttore dell’Unità operativa complessa di Malattie infettive dell’ospedale Santo Spirito di Pescara.

“L’altro ieri – aggiunge – sono giunti 4 pazienti con polmonite. Ma la situazione è generalmente stazionaria. Sono 5 i malati in terapia intensiva e non ci sono problemi di attesa al Pronto soccorso. Qualche difficoltà – rimarca -, per quanto riguarda i posti letto, potremmo averla per il fatto che, cessata l’emergenza, sono state disdette le convenzioni con le case di cura private, dove mandavamo i pazienti meno impegnativi”.