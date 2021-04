COVID, PASQUETTA BLINDATA E IN ROSSO: CONTROLLI A TAPPETO IN ITALIA

ROMA – Anche oggi controlli in strada oltre a posti di blocco e pattugliamenti con l’obiettivo di far rispettare divieti e ordinanze in queste giornate di festività, in una sorta di deja-vu dello scorso anno. Con la zona rossa nazionale disposta dal nuovo decreto anti-Covid fino a domani, l’Italia è tornata a vivere ovunque un week-end festivo come in un lockdown.

Sono state 96.098 le persone sottoposte a controllo per il rispetto delle misure anti-Covid nel giorno di Pasqua e 2.405 quelle sanzionate, di cui 26 denunciate.

Riguardo alle attività ed esercizi commerciali, su 10.423 verifiche sono stati 83 i titolari sanzionati, con 23 provvedimenti di chiusura. E’ quanto fa sapere il Viminale, in merito ai controlli eseguiti dalle forze di polizia il 4 aprile.