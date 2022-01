COVID, PD CHIETI: “ASL 2 ASSICURI VACCINAZIONI PEDIATRICHE”

CHIETI – “È impensabile che si registri un blocco totale per quanti provino ad accedere alle vaccinazioni pediatriche nel Chietino, la Asl 2 ha il dovere di risolvere la situazione al più presto, al fine di dare la massima copertura sanitaria ai nostri bambini”.

Così il capogruppo Pd in Consiglio comunale, Filippo Di Giovanni.

“Problemi che riguardano principalmente Chieti e Vasto, da giorni ci arrivano segnalazioni di famiglie che cercano di vaccinare i propri figli nel centro più vicino, ma non riescono ad accedere alla sede scelta – rimarca Di Giovanni – Chieti non compare fra le opzioni nemmeno future, avendo comunque attivi gli uffici del SIESP nel vecchio ospedale SS Annunziata allo scopo, tant’è che sono riportati nella griglia delle sedi dove vaccinare i bambini della fascia 5-11. A Vasto addirittura non si riesce nemmeno ad entrare sulla piattaforma cosa, ancora più grave, che costringe genitori a fare veri e propri viaggi a chilometri di distanza per riuscirvi, magari dopo incessanti file ai centri vaccinali. Nonostante le prese di posizione da parte della politica, il capogruppo Pd Silvio Paolucci depositerà nei prossimi giorni un’interrogazione a proposito, nulla si smuove. La Asl esorta tutti a fare gli screening, spendendo risorse in tamponi, ma non riesce a risolvere un problema fondamentale, che consentirebbe ai bambini di affrontare con maggiori sicurezza la vita nei prossimi mesi. Ad oggi non si capisce cosa blocchi le prenotazioni, ma non si capisce nemmeno perché sia così difficile sbloccarle. Nel frattempo, inerzia e disservizi, a cui questa Asl ormai negli ultimi anni ci ha abituato”.