COVID: PENNETTA, “VARIANTE DELTA, A VASTO NON ABBASSARE GUARDIA”

VASTO – “Questo è il momento: non dobbiamo abbassare la guardia. Nuovi contagi, legati alla Variante Delta, si stanno diffondendo attorno a noi, nelle nostre zone. Non dobbiamo allarmarci, ma è dovere di tutti noi affrontare questa fase iniziale con la correttezza sanitaria necessaria per arginare il virus”.

Così l’avvocato Angela Pennetta, candidata a sindaco di Vasto per il movimento civico l’Arcobaleno, sui nuovi casi di contagio da variante delta.

“Da domani le mascherine non saranno più obbligatorie all’aperto, questo nuovo passo verso la ripresa della normalità va gestito con intelligenza e buon senso. Ci siamo impegnati tutti per superare i momenti più duri della pandemia, dando una grande risposta anche in termini di partecipazione alla campagna vaccinale – prosegue Pennetta -. Oggi siamo più forti di prima per non ripiombare in un baratro che non possiamo permetterci”.

“Il nostro augurio e la nostra vicinanza, in particolare a tutti gli operatori del settore turistico: anche per loro, che rappresentano il nerbo dell’economia della nostra città e anche lo spirito vitale della vocazione all’accoglienza di Vasto, dobbiamo marciare uniti nella direzione della prevenzione. Non ci saranno nuove battute d’arresto per la nostra città, se saremo responsabili. Noi cittadini di Vasto sapremo tutelare la nostra salute e la nostra splendida città”, conclude Pennetta.