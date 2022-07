COVID: “PER L’AUTUNNO ANCHE IPOTESI LOCKDOWN”. PREGLIASCO, “OMICRON SCHIVA PROTEZIONE DA GUARIGIONE”

MILANO – “In autunno ipotesi lockdown anche se come scenario è il meno probabile. E Omicron schiva la protezione da guarigione: il 9 per cento di chi ogni giorno si infetta ha già avuto il Covid”.

Lo ha detto Fabrizio Pregliasco, in una intervista ad AffariItaliani.it. Per il virologo e direttore sanitario dell’ospedale “Galeazzi” di Milano, “La curva dei contagi torna ad impennarsi per effetto di Omicron 5 e dell’allentamento delle misure anti Covid”.

“Nonostante l’andamento incerto del virus, i provvedimenti sulle restrizioni vanno spiegati. Penserei a una scala, a diverse ipotesi, nella quale c’è anche il lockdown ma come scenario meno probabile”, ha aggiunto Pregliasco.