COVID: PER PARTITA CALCIO TERAMO-CASTELNUOVO INGRESSO CON GREEN PASS

TERAMO – Prima gara di calcio aperta al pubblico e con esibizione di ‘green pass’ in Abruzzo. Venerdì 13 agosto, alle ore 17:30, allo stadio “Bonolis” di Teramo, il Teramo di mister Guidi ospiterà il Castelnuovo, compagine militante nel campionato di Serie D, per un test amichevole, utile nella marcia di avvicinamento verso l’inizio della nuova stagione agonistica. Per l’occasione sarà aperto ai tifosi il settore “Tribuna”, con i biglietti acquistabili in modalità online.

Il botteghino dello stadio “Bonolis” rimarrà chiuso il giorno della gara. Il Teramo Calcio ricorda che l’accesso all’impianto, come da D.L. 105/2021 del 23 luglio 2021, sarà possibile esclusivamente mediante il “green pass” da esibire obbligatoriamente all’ingresso, al personale autorizzato alla verifica della validità.