COVID PESCARA: 7 GIORNI PER UN TAMPONE, DOMANI CONFERENZA CENTROSINISTRA

PESCARA – “Fino a sette giorni per un tampone nella Asl di Pescara, nonostante gli sforzi del personale: sono le condizioni nelle quali migliaia di pescaresi sono costrette ad organizzare le proprie famiglie alle prese con la crescita dei contagi”.

Per questo, per domani alle 12, i gruppi di centrosinistra al Comune di Pescara Partito Democratico, Lista Sclocco Sindaco e Pescara Città aperta, hanno convocato una conferenza stampa sulle scale di Palazzo di Città, in piazza Italia 1 “per denunciare quanto sta avvenendo”.

