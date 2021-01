COVID PESCARA, ALTRI CONTAGI NELLE SCUOLE: A CASA IN MILLE TRA STUDENTI E INSEGNANTI

PESCARA – Oltre mille persone, tra studenti e insegnanti, sono in isolamento preventivo a Pescara, dove ieri sono stati registrati altri contagi per otto classi della scuola media Croce di via Scarfogli. Attualmente il capoluogo adriatico è inoltre la città che in Abruzzo, ieri, ha anche registrato il numero più alto di casi. Ben 66 su 152.

Numeri questi che, come si legge sul quotidiano Il Messaggero hanno indotto i vertici comunali a predisporre uno screening di massa in asili, elementari e medie, come già per le superiori, con la possibilità di coinvolgere i medici pediatri per sopperire alla carenza di personale dedicato.

Si sta inoltre valutando concretamente la possibilità di impiegare i percettori del reddito di cittadinanza in compiti di vigilanza dinanzi ai 54 plessi scolastici comunali al fine di coadiuvare la Polizia municipale.

Quanto all’istruzione accademica, infine, all’Università d’Annunzio le lezioni riprenderanno lunedì secondo la formula della didattica mista già adottata in autunno. Gli studenti potranno prenotare il posto in aula sull’apposita app fino alla capienza massima.

