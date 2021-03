COVID, PESCARA FIERE SECONDA SEDE SOMMINISTRAZIONE VACCINI

PESCARA – Il polo fieristico di Via Tirino, finora utilizzato per lo screening di massa, sarà la seconda sede attiva per la somministrazione del vaccino anti-Covid a Pescara.

Una notizia emersa dal sopralluogo effettuato questa mattina, al quale hanno partecipato il sindaco Carlo Masci, l’assessore Eugenio Seccia, il comandante della Polizia municipale Danilo Palestini, dirigenti e funzionari del Comune, i responsabili della Protezione Civile locale e il coordinatore della campagna vaccinale della Asl, Rossano Di Luzio.

La riunione operativa, promossa dall’assessore Seccia, era finalizzata all’organizzazione degli spazi interni alla struttura, la cui disponibilità è stata confermata a titolo gratuito dall’imprenditore Franco Danelli.

“Da mercoledì saremo in grado di mettere a disposizione della Asl di Pescara – ha detto il sindaco Carlo Masci – un centro vaccinale con 12 postazioni, più 4 per i medici di base, per effettuare fino a 1.500 vaccinazioni al giorno. Saremo pronti per quando arriveranno i vaccini promessi, fino ad allora continuerà a essere operativo il PalaBecci, dove abbiamo già vaccinato circa 10.000 persone. Confido, lo ripeto ancora una volta, nel senso di responsabilità di tutti”.

“Ritengo il Pescara Fiere – ha affermato l’assessore alla Protezione Civile, Eugenio Seccia – il luogo migliore dove eseguire un’attività come questa, che non ha precedenti a Pescara. Permette infatti di dar vita all’accelerazione che oggi è necessaria per portare in sicurezza l’intera cittadinanza nei tempi più veloci possibili. Oltretutto i padiglioni, che abbiamo utilizzato con ottimi risultati per l’effettuazione dei tamponi rapidi nei fine-settimana, offrono abbondanti garanzie sia sotto l’aspetto logistico che della sicurezza. Il mio auspicio è che la fornitura annunciata di dosi di vaccino sia tempestiva; una cosa è certa, noi siamo pronti perché vogliamo davvero vedere la luce in fondo al tunnel”.