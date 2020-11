COVID PESCARA: POLEMICHE PER ASSEMBRAMENTI IN CENTRO, ORA STRADE VUOTE

PESCARA – Centro di Pescara preso d’assalto, nonostante le raccomandazioni a limitare le uscite all’essenziale. Come già avvenuto lo scorso weekend, migliaia di persone nel pomeriggio si sono riversate lungo le strade del capoluogo adriatico (foto dal web di Simona Castorani).

Strapieni anche i locali, come lamentato da molti sui social: la chiusura anticipata alle 18 ha di fatto portato ad anticipare gli aperitivi e le consumazioni tra amici ai tavoli. Bar pieni anche nelle altre zone. Nonostante le restrizioni, in tutta la città sono stati segnalati assembramenti anche se non sarebbero state riscontrate situazioni di particolare criticità e in molti, come dimostrano diverse foto, erano comunque muniti di mascherina.

In serata però, a causa del coprifuoco, le strade sono tornate deserte.

