COVID PESCARA, SABATO AL VIA SCREENING NELLE SCUOLA

PESCARA – L’assessore alla pubblica istruzione e vice sindaco Gianni Santilli ha definito nei dettagli l’operazione di screening anti Covid-19 che interessa sabato 13 e domenica 14 febbraio i ragazzi e il personale degli Istituti comprensivi 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10 per un totale di oltre 4.500 test.

“I presidi sono stati già informati dei turni e delle modalità – così Santilli – per consentire un accesso ordinato al Centro Fiere Danelli di via Tirino 431. Lo screening sarà effettuato sulla totalità delle classi, dei docenti e degli Ata. Restano escluse, naturalmente, la classi già in quarantena, che non possono pertanto partecipare. Al fine di garantire un corretto afflusso è già stato interessato il personale della Protezione Civile, sempre molto prezioso nel suo apporto. Per quanto concerne gli Istituti comprensivi 3, 5 e 6, – conclude l’assessore – l’appuntamento in calendario è per mercoledì 17 e giovedì 18, ma il test sarà stavolta effettuato in sede”.

Download in PDF©