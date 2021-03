COVID PESCARA, SCUOLE INFANZIA RESTANO CHIUSE FINO A PASQUA

PESCARA – Restano chiuse fino a Pasqua anche le scuole dell’infanzia a Pescara, a causa dell’emergenza Covid-19. E’ quanto deciso dal sindaco al termine dell’apposita riunione cui hanno partecipato il Prefetto, rappresentanti della Asl e dell’ufficio scolastico regionale.

Nelle prossime ore il prim cittadino firmerà la relativa ordinanza. Anche i Comuni di Montesilvano, Città Sant’Angelo e Spoltore (Pescara), nei giorni scorsi, hanno annunciato la proroga della chiusura.

Le altre scuole sono già chiuse per effetto dell’ordinanza regionale che ha disposto lo stop delle attività didattiche in presenza in tutto l’Abruzzo fino al 6 aprile.