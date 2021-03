COVID: PETTINARI, “HO COMBATTUTO CONTRO VIRUS 20 GIORNI, PRONTO A TORNARE IN CAMPO”

PESCARA – “Cari amici, con l’aiuto del buon Dio, presto torneremo a combattere sul campo a tutela degli interessi dei cittadini. Costretto anch’io a fermarmi per un po’ a causa del Covid contro cui ho combattuto per oltre 20 giorni. Non ho mai smesso di pensarvi. Ringrazio profondamente ognuno di voi per i messaggi di vicinanza. Abbraccio ognuno di voi. Siete fratelli e sorelle”.

Lo annuncia sul suo profilo facebook il consigliere regionale del Movimento 5 stelle, Domenico Pettinari, vice presidente vicario del Consiglio.

“Un profondo pensiero ai tanti sanitari impegnati in prima linea a tutela della nostra salute. Sono eroi perché si gettano nella mischia per salvare vite umane – scrive ancora . Un Paese sano non dovrebbe aver bisogno di eroi ma tant’è . Torneremo a combattere, dicevo. Torneremo sulla strada. Nelle periferie. Nei presidi sanitari. Tra la nostra gente. Faremo sentire la nostra voce come sempre dalla parte degli ultimi e indifesi. Il buon Dio ci concede nuovamente di tornare sul campo di battaglia . Al buon Dio la nostra viva riconoscenza. Ieri abbiamo ricordato le vittime di questa “maledetta” guerra. Un pensiero ed un abbraccio ai familiari. Siate prudenti. Proteggetevi e proteggete i vostri cari.