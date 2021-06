COVID, PETTINARI: “NON SOTTOVALUTARE VARIANTE DELTA”

PESCARA – “Non bisogna trascurare l’aumento di contagi in Abruzzo riconducibili alla cosiddetta variante Delta. Dalla stampa apprendiamo che la nostra regione è una delle due in Italia che registra un aumento sostanzioso di contagi, rispetto alle ultime settimane. Anche se siamo ancora nella zona di non criticità, invito l’Assessore Verì a non sottovalutare i dati e incrementare il tracciamento dei positivi al fine di isolare immediatamente i casi ed evitare che la situazione diventi critica”.

Lo afferma il vicepresidente del Consiglio regionale, Domenico Pettinari (M5s). “Sono preoccupato per le notizie sulla comparsa di questa variante in Abruzzo e per il fatto che la nostra sarebbe una delle due regioni in Italia che ha visto aumentare i casi, circa 40, in un solo giorno. Non dobbiamo abbassare la guardia: siamo vicini alla scadenza dell’obbligo delle mascherine all’aperto, le alte temperature spingono le persone ad uscire e, ora più che mai – dice – i rischi non devono essere minimizzati. Le operazioni di tracciamento sono diminuite troppo, dovrebbe essere riattivata la task force per l’analisi dei tamponi e riportarla a circa cinquemila unità giornaliere come negli scorsi mesi. La variante va stoppata il prima possibile”. Da qui l’invito alla Regione “a fare quanto di propria competenza e ai cittadini a non abbassare troppo la guardia. Il senso di responsabilità non ci deve mai abbandonare neanche quando il nemico sembra sconfitto, perché pochi errori – conclude Pettinari – possono costare un prezzo troppo alto”.