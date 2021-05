COVID, PEZZOPANE: “BENE VACCINI PER MATURANDI, ORA ANCHE UNIVERSITARI PER ESAMI E TESI”

L’AQUILA – “Anche in Abruzzo stanno finalmente partendo le prenotazioni vaccinali per i maturandi e ne sono felicissima. Lo avevo proposto già diverse settimane fa, proprio per consentire a ragazze e ragazzi di affrontare l’esame in serenità e poi godersi l’estate. Meglio tardi che mai. Ma ora è necessario una iniziativa forte, rivolta alle giovani generazioni. Chi deve fare esami e lauree vanno vaccinati, bisogna tornare in presenza all’Università almeno per tesi ed esami”.

Lo scrive in una nota la deputata dem Stefania Pezzopane, che aggiunge: “Mi rivolgo al gen. Figliolo, al ministro Messa e all’assessore Verì: va fatto questo sforzo, questi nostri ragazzi da marzo non hanno più rapporti con l’Università, se non in Dad”.

“Diamo loro questo segnale. Vacciniamo esaminandi e laureandi, facciamo capire che questo è un mondo per i giovani. La pandemia porta con sé anche troppi segnali di disagio giovanile, di abbandono scolastico, di ricorso a farmaci, alcool e droga”.

“Noi abbiamo il dovere di consentire ai nostri ragazzi di vivere serenamente i loro esami universitari e le lauree come momenti importanti e indimenticabili della loro vita”, prosegue Pezzopane.

“Docenti e personale sono vaccinati, vacciniamo anche chi tra giugno e luglio fa esami e tesi di laurea”, conclude.