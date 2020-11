COVID: PEZZOPANE, “FOLLIA 14 MILIONI A NAPOLI CALCIO DA REGIONE ABRUZZO IN EMERGENZA”

L’AQUILA – “Da fonti giornalistiche e istituzionali apprendo che la Regione Abruzzo avrebbe concesso 6 milioni di euro al Napoli Calcio affinché la squadra partenopea passi i prossimi ritiri a Castel di Sangro, con la motivazione di rilanciare il turismo. I 6 milioni sarebbero addirittura solo una parte di un finanziamento complessivo di oltre 14 milioni da assegnare al Napoli Calcio in 12 anni. Ho immediatamente presentato un’interrogazione urgente al ministro dello Sport e al ministro per gli Affari regionali per sapere se ne siano a conoscenza e come intendono intervenire”.

Lo dichiara la deputata abruzzese Stefania Pezzopane, componente della Presidenza del Gruppo Pd alla Camera.

“Se le notizie venissero confermate sarebbe una vicenda scandalosa. Siamo in piena pandemia, con una regione, l’Abruzzo, in grande difficoltà, con L’Aquila paragonata dal Presidente Marsilio alla Bergamo del mese di marzo, e si decide di usare in questo modo già 6 milioni di euro dei complessivi 14 milioni? L’Abruzzo è in zona rossa e quei fondi erano destinati a misure economiche tra cui il microcredito”, dice.

“Quei fondi servono per l’emergenza, servono per le imprese locali, per aiutare e sostenere il tessuto economico e sociale della nostra regione, non per operazioni scriteriate. Faccio appello a tutte le persone di buon senso, spendere le risorse in questo modo sarebbe una follia”, conclude.

