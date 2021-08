COVID: PEZZOPANE, “TUTTI I PAZIENTI A PESCARA, INTEVENGA CORTE CONTI”, INTERROGAZIONE A SPERANZA

L’AQUILA – “Adesso basta prese in giro. Chiedo al Ministro Roberto Speranza, al commissario Francesco Figliuolo ed alla Corte dei Conti di intervenire sulla vicenda dell’utilizzo dell’ospedale Covid a Pescara. Perché quello che sta accadendo, che abbiamo denunciato da subito nell’indifferenza generale, è inaccettabile”.

Divampa la polemica politica sulla mancata concertazione dei pazienti in terapia intensiva all’hub regionale covid di Pescara, e ad annunciare iniziative parlamentari è la deputata aquilana del Pd Stefania Pezzopane. A chiedere che tutti i pazienti non vengano dispersi negli altri ospedali anche in sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e il direttore generale dell’Agenzia sanitaria regionale, Pierluigi Cosenza.

“Finalmente anche il sindaco dell’Aquila si sveglia dall’omertoso silenzio di 12 mesi e si accorge che l’ospedale COVID di Pescara non viene utilizzato per il suo vero scopo. Ma ora il sindaco è tenuto ad andare fino in fondo, non solo con Albani – le cui dichiarazioni di ieri lasciano inorriditi – non è certo lui il decisore politico di questo scandalo, Biondi chiami in causa il vero artefice di tutto ciò: il Presidente Marco Marsilio e la Giunta regionale – incalza Pezzopane -. Il sindaco è autorità sanitaria e Presidente del Comitato dei Sindaci, non se la può cavare con un bisticcio con Albani. Faccio presente al Ministro Speranza, al generale Figliuolo ed alla Corte dei Conti che l’ospedale Covid a Pescara, inaugurato in pompa magna lo scorso anno è stato realizzato in meno di tre mesi con 11 milioni di € con fondi della Protezione Civile appositamente richiesti ad Arcuri e Borrelli per un ospedale regionale, a cui sono stati aggiunti 2 milioni di fondi di una donazione alla Regione dalla Banca d’Italia. L’ospedale ha ampliato l’offerta della Asl di Pescara con 214 posti letto Covid di cui 40 di Terapia Intensiva”.

“L’ospedale deve servire specificamente per il Covid tutta la regione ed accogliere i pazienti provenienti da altre Asl abruzzesi. È stato fatto apposta, sono stati spesi 11 milioni per questo. Abbiamo da subito posto interrogativi su questa operazione che è sempre sembrata posticcia e finalizzata ad altro, utilizzare i fondi Covid per potenziare l’offerta ospedaliera di Pescara e precostituire l’ospedale di 2 livello. Se così non è, allora l’ospedale Covid venga utilizzato per il suo scopo, oppure c’è stata una cinica e colpevole distorsione di fondi pubblici che non si può accettare da nessun punto di vista. Marsilio e la giunta diano indicazioni chiare: l’ospedale Covid di Pescara sia immediatamente messo a disposizione delle Asl abruzzesi per i ricoveri Covid e per le terapie intensive”.

“In particolare la Asl dell’Aquila ha sofferto un sovraccarico enorme e solo grazie a medici e personale eccezionalmente motivato ha retto per 18 mesi in condizioni estreme, ma ora basta prese in giro. C’è purtroppo un aumento di ricoveri e di nuovo necessitano le terapie intensive, nella speranza che non si siano evoluzioni negative, ma la regione chiarisca una volta per tutte ed apra le porte dell’ospedale Covid di Pescara.” Così ha dichiarato la Deputata Stefania Pezzopane sui ricoveri Covid e le terapie intensive nell’ospedale Covid di Pescara, mentre ha depositato interrogazione al Ministro Speranza e scritto al Generale Figliuolo ed alla Corte dei Conti”, conclude Pezzopane.