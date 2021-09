COVID, PFIZER: “NON SOLO VACCINI PER SCONFIGGERE VIRUS, ANCHE TERAPIE”

MILANO – “Sconfiggere il virus” Sars-CoV-2 “richiederà probabilmente sia trattamenti efficaci che vaccini”.

Lo precisa su Twitter il presidente e Ceo di Pfizer, Albert Bourla, dopo che il colosso americano ha annunciato oggi l’avvio dei test di fase 2-3 su un nuovo farmaco antivirale ‘in pillola’, pensato come ‘profilassi post-esposizione’ negli over 18. Proprio perché la lotta al coronavirus pandemico richiederà anche terapie efficaci, oltre a vaccini, “abbiamo iniziato uno studio – aggiunge Bourla – per valutare un nuovo inibitore della proteasi orale sperimentale”, PF-07321332, “questa volta per la prevenzione della malattia nei contatti familiari adulti di qualcuno che ha contratto Covid-19”.