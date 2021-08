COVID, PIANI MOBILITA’ ENTRO 2 SETTEMBRE. TRASPORTI: CAPIENZA A 80 PER CENTO IN ZONA BIANCA E GIALLA

ROMA – Le Regioni aggiorneranno entro il 2 settembre i piani per la mobilità alla luce delle nuove linee guida che il ministro Enrico Giovannini ha consegnato stamattina in un incontro insieme alla ministra Mara Carfagna.

La riunione, che ha visto un clima di serena collaborazione tra Regioni e rappresentanti del Governo, ha affrontato anche il tema dei controlli e delle risorse messe in campo sia per compensare i mancati ricavi e i maggiori costi delle aziende di trasporto locale (800 milioni) sia quelle per realizzare servizi aggiuntivi di bus e metropolitane: per quest’ultimo capitolo sono previsti 618 milioni nel secondo semestre dell’anno.

Argomento la bozza delle linee guida nazionali relative alla programmazione dei servizi di trasporto in vista delle riaperture scolastiche.

A discutere in videoconferenza con i ministri per gli Affari regionali, Mariastella Gelmini, e il ministro per la mobilità e le infrastrutture sostenibili, Enrico Giovannini c’erano il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, affiancato da Roberto Andreatta, dirigente generale del Dipartimento Territorio e Trasporti, e gli altri presidenti di Regione.

I rappresentanti del Governo – riferisce una nota della Provincia autonoma di Trento – hanno confermato l’intenzione di mantenere la regola del riempimento del trasporto pubblico locale all’80% sia in zona bianca sia in zona gialla.

Da parte del presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga è arrivata la richiesta, condivisa da Fugatti, di mantenere l’80% di riempimento anche in una eventuale zona

arancione.