CORONAVIRUS: PIETRUCCI, ”A PESCARA COVID HOSPITAL, ALL’AQUILA LE TENDE…”

L’AQUILA – “A Pescara il Covid hospital (13 milioni di euro spesi) attrezzato con apparecchiature per 215 posti letto e all’Aquila l’ospedale da campo… Giusto per non perdere la confidenza con le tende… Questa è la Regione Abruzzo, questa è la Asl 1”.

Il sarcasmo, affidato ad un post su Facebook è del consigliere regionale aquilano del Partito democratico Pierpaolo Pietrucci, a commento dell’annuncio da parte del sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, di aver fatto richiesta di un ospedale da campo per far fronte all’emergenza contagi in città.

