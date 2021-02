COVID, PIETRUCCI: “IMMEDIATA CONVOCAZIONE DEL CTS PER ESPLOSIONE CONTAGI A PESCARA”

L’AQUILA – “È gravissima e incomprensibile l’inerzia della Regione di fronte alla drammatica esplosione dei contagi da Coronavirus che si registra a Pescara. Si tratta di una crescita formidabile di positivi, in atto già da troppe settimane. Col risultato che oggi gli ospedali sono saturi e l’aumento dei contagi dei prossimi giorni – purtroppo una atroce certezza – rischia di mandare in tilt l’intero sistema”.

Lo scrive in una nota il consigliere regionale Pd Pierpaolo Pietrucci che sottolinea: “Trovarsi in questa situazione ora, dopo gli allarmi ripetuti, le allerte nazionali, le restrizioni imposte dai Dpcm, e dopo gli arroganti errori e conflitti col Governo del presidente Marco Marsilio, registrare ora questi dati tragici è assurdo”.

“Perché non si è convocato il Cts? Ci sono motivi a noi ignoti? Si pensa che le cose si aggiusteranno da sole? O dobbiamo preoccuparci e molto e subito per evitare il collasso della sanità e un riprecipitare in zona rossa con conseguenze nefaste per la salute e l’economia degli abruzzesi? I dati del Ministero della Salute riportati nella tabella e nel grafico sottostanti (elaborati dal dottor Riccardo Persio, ricercatore universitario di economia e statistica) sono un pugno allo stomaco”.

“Chiedo a Marsilio di convocare immediatamente il Comitato Tecnico Scientifico per assumere le indispensabili decisioni”, conclude Pietrucci.

