COVID: PIETRUCCI (PD), “GRAVE ERRORE ALLENTARE RESTRIZIONI, NOSTRI OSPEDALI SENZA POSTI LIBERI”

L’AQUILA – “Considero un errore grave allentare le restrizioni così presto e senza un criterio logico. Andava fatto per gradi e in un tempo più lungo. C’è ancora una pressione fortissima sui sistemi sanitari, compreso il nostro, quello abruzzese”.

Lo afferma Pierpaolo Pietrucci, consigliere regionale aquilano del Partito democratico.

“Nei nostri ospedali – spiega Pietrucci – abbiamo interi reparti in difficoltà perché decimati a causa del Covid-19. C’è un’impennata fortissima di contagi che sta mettendo in difficoltà sia il sistema sanitario sia quello produttivo. L’ospedale non ha più un posto libero e stanno portando persone anziane a Roccaraso. In più medici, infermieri e Oss si stanno contagiando. Vogliamo intervenire o dobbiamo toccare il fondo?”

“Viaggiamo su una media di cinquecento nuovi contagi al giorno. Non so se vi rendiamo conto di quello che sta accadendo. Tra una settimana non riusciremo a ricoverare le persone nei nostri ospedali o a somministrare le terapie. È una situazione a dir poco allarmante”, conclude il consigliere dem.