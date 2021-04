COVID PINETO, EFFETTUATI ALTRI VACCINI AGLI ULTRAOTTANTENNI

PINETO – Si sono svolte stamattina dalle ore 9 alle 13, nella Palestra Comunale di Pineto, adibita a centro vaccinale, le vaccinazioni contro il Covid-19 rivolte agli ultimi over80enni di Pineto che si sono registrati sulla piattaforma regionale. Complessivamente gli over 80enni di Pineto vaccinati sono 860 su 960 registrati, rispettivamente l’82 e il 91% degli aventi diritto (1050 persone). I restanti cittadini over 80, 100 persone, il 10%, saranno vaccinati a domicilio dal personale dell’Adi nei prossimi giorni come da loro richiesta, completando così i vaccini per questa fascia della popolazione più a rischio. Sono stati presenti, tra gli altri, i sanitari della Asl, alcuni medici di base, i volontari dell’associazione Protezione Civile Pineto e della Pubblica Assistenza Pros Onlus, oltre ai dipendenti comunali.

“Siamo soddisfatti della partecipazione che c’è stata ai vaccini sul nostro territorio – commenta il sindaco di Pineto, Robert Verrocchio – i nostri concittadini hanno ben compreso che vaccinarsi è la strada per uscire al più presto dalla pandemia. Abbiamo registrato assoluta tranquillità da parte degli anziani, nonostante molti avessero una età avanzata. Ringrazio ancora, a nome di tutta l’Amministrazione Comunale di Pineto, la Asl, gli operatori sanitari, i medici di base che hanno collaborato con le anamnesi, tutti i volontari della Protezione Civile Pineto e della Pubblica Assistenza Pros Onlus, il comandante della Polizia Locale e responsabile della Protezione Civile del Comune di Pineto, oltre a tutti i dipendenti comunali che hanno lavorato e consentito la riuscita di queste due giornate di vaccinazioni. A tutti loro e a tutti i miei concittadini l’augurio più sincero di buona Pasqua”.