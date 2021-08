COVID: “PIOMBO CONTRO CHI NON SI VACCINA, SERVE BAVA BECCARIS”, FRASE SHOCK DELL’EUROPEISTA CAZZOLA

ROMA – “Il ministro Lamorgese faccia una cosa: richiami in servizio Bava Beccaris che sa come trattare questa gente. Questi terroristi. Uno che ha paura di farsi il vaccino, perché deve andare a bloccare una stazione? Si fa il vaccino a sta buono. Richiamiamo il ‘feroce monarchico Bava che con il piombo gli affamati sfamò'”.

Lo ha affermato ieri sera, nel corso della trasmissione Stasera Italia su Rete 4, Giuliano Cazzola, esponente di +Europa, facendo riferimento al criminale Fiorenzo Bava Beccaris, il generale italiano che mise fine ai Moti di Milano del 1898 facendo sparare sulla folla e causando così la morte di 83 persone.

“La situazione è molto delicata – aveva detto, ‘preparando il terreno’ alla successiva dichiarazione, Cazzola – ma io sono d’accordo con quel filosofo che diceva che non è libero chi crede in opinioni che non esistono, che sono sbagliate. Quindi faccio una battuta che mi farà attirare nemici, ma di nemici me ne sono tirati tanti nella vita”.