COVID: POSITIVO DIPENDENTE GIUNTA REGIONALE, CHIUSO PRIMO PIANO PALAZZO SILONE A L’AQULA

L’AQUILA – La scoperta della positività di un dipendente della Giunta regionale ha determinato oggi la chiusura, per motivi di sicurezza e precauzionali, del primo piano di palazzo Silone, sede dell’esecutivo all’Aquila, dove la persone lavorava.

La decisone di apporre i sigilli è stata adottata dal dirigente del servizio “Datore di Lavoro”, Paola Di Salvatore.

Nel primo piano sono insediati il Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale e l’assistenza tecnica: il personale di questa ultima è esterno e quindi non censito dalla Regione Abruzzo che, secondo quanto si è appreso, non ha attivato la procedura di tracciabilità dell’accesso. Il “Datore di Lavoro” ha disposto lo smart working per il personale e la quarantena per i contatti diretti.

Nel pomeriggio l’accesso è stato impedito anche al servizio esterno di pulizia. Il dipendente è risultato positivo al test antigenico: secondo quanto si è appreso, dovrà sottoporsi al tampone molecolare. Se la positività dovesse essere confermata, sono due le ipotesi per la riapertura degli uffici: 10 giorni dopo dalla ultima presenza del dipendente che risulta essere il 17 marzo, oppure la sanificazione degli spazi. Intanto, gli uffici ed i professionisti preposti hanno avviato immediatamente una azione di tracciamento anche con la ricerca dell’attività lavorativa, in particolare riunioni in presenza.

