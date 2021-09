COVID, POSITIVO DIPENDENTE REGIONE: CHIUSI UFFICI DIPARTIMENTO TURISMO PESCARA, 40 IN SMART WORKING

PESCARA – Sono stati chiusi oggi gli uffici del Dipartimento del Turismo al quinto piano del palazzo della Regione Abruzzo in via Passolanciano a Pescara.

Il provvedimento è scattato in seguito alla accertata positività alla variante Delta di un dipendente.

Secondo quanto si è appreso, il contagio sarebbe emerso oggi dopo che la persona si sarebbe sentita poco bene venerdì scorso, giorno in cui è stata isolata. In tal senso, non sarebbe chiaro perché il tampone sia stato effettuato solo nella giornata di oggi.

I circa 40 dipendenti regionali sono stati mandati a casa e messi in Smart working. Comunque, sempre stando a quanto trapela da fonti regionali, sarebbero poche le persone venute a contatto con il contagiato.

Gli uffici dovrebbero comunque riaprire lunedì prossimo alla scadenza sei giorni previsti dalla legge. I locali sono stati sanificanti. I contagi negli ultimi giorni sono in calo anche se il trend deve ancora essere confermato strutturalmente.