COVID, POSITIVO SINDACO L’AQUILA BIONDI: “NON HO SINTOMI, AVER FATTO IL VACCINO MI RENDE TRANQUILLO”

L’AQUILA – “Oggi avrei dovuto fare la terza dose e invece mi è arrivata la notizia che sono positivo al covid”.

A scriverlo, su Facebook, è il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, che però rassicura: “Non ho sintomi particolari e sono sereno: aver fatto il vaccino mi rende tranquillo”.

“Ho appena finito una call con i miei collaboratori, cui ho comunicato la notizia, e con loro ho riorganizzato l’agenda e le prossime scadenze – aggiunge il primo cittadino – Per un paio di giorni la mia segreteria non sarà in presenza per consentire la sanificazione dei locali di palazzo Fibbioni ed effettuare il corretto tracciamento dei contatti stretti. Ma non vi preoccupate, ho tutto quello di cui ho bisogno per lavorare: siamo sempre operativi al servizio dell’Aquila”.