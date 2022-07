COVID, PREGLIASCO: “CALO CONTAGI ATTESO PER FINE AGOSTO”

ROMA – “Il fatto di essere al picco” dei contagi Covid “lo scopriremo quando la curva davvero scenderà, in questo momento si può dire che la velocità di crescita si sta riducendo, il famoso Rt si sta abbassando”, per cui “per la fine del mese di agosto dovremmo andare verso il calo, anche se purtroppo vedremo una quota di decessi, perché ormai tutti abbiamo capito che sono lo strascico di casistica precedente”.

Lo ha detto Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università Statale e direttore sanitario dell’ospedale Galeazzi di Milano, intervenendo a un dibattito sul Covid al Caffè della Versiliana a Marina di Pietrasanta (Lucca).

“L’inverno faciliterà la diffusione del virus, non staremo all’aperto come adesso, ci saranno sbalzi termici e quest’anno tornerà l’influenza”, ha aggiunto Pregliasco spiegando che in generale “ci aspettiamo un andamento endemico, con ondulazioni nel tempo a digradare, perché il virus continuerà a diventare meno aggressivo verso di noi, ma continuerà anche a modificarsi, e quindi ad aumentare la possibilità di diffondersi. Già si è visto come Omicron 5 schivi la capacità protettiva della guarigione”.