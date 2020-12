COVID, PREGLIASCO: “DATI NON SONO BUONI, CURVA NON SI APPIATTISCE”

ROMA – “I dati di oggi non sono per niente belli. Il lockdown sta dando dei risultati, sta tenendo bassa la curva ma con oscillazioni giornaliere, la curva non si sta appiattendo, bisognerebbe arrivare a 5mila casi al giorno per avere il controllo della situazione”. Lo ha detto il virologo dell’Università di Milano Fabrizio Pregliasco a SkyTg24.

Sono 23.477 i positivi registrati in Italia nelle ultime 24 ore (ieri erano 16.202), il dato più alto dal 4 dicembre, quando furono poco più di 24mila. Con 186.004 tamponi, 17mila più di ieri: un aumento che però non compensa l’incremento dei casi, tanto che la percentuale positivi-tamponi sale al 12,6% (ieri 9,58). Ancora tanti i decessi, 555 (ieri 575), per un totale di 74.159 vittime. Tornano a salire anche le terapie intensive, (+27, ieri -21), con 202 nuovi ingressi giornalieri: sono ora 2.555 in tutto. Buon calo invece per i ricoveri ordinari, 415 in meno (ieri -96), 23.151 in tutto. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Praticamente tutte le Regioni sono in crescita, a partire dal Veneto che oggi schizza a +4.800 contagi, seguita da Lombardia (+3.859), Emilia Romagna (+2.116), Lazio (+1.767) e Puglia (+1.661). Il numero totale dei casi sale a 2.107.166. I guariti nelle 24 ore sono 17.421 (ieri 19.960), per un totale di 1.463.111. Meno, quindi, dei nuovi casi: per questo il numero degli attualmente positivi torna a crescere, +5.501 (ieri -4.333), e sono ora 569.896. Di questi, 544.190 pazienti sono in isolamento domiciliare, 5.889 più di ieri.

