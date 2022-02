ROMA – La fine dell’ isolamento anche per i positivi come deciso in Gran Bretagna? “Lì sono stati temerari sin da subito ma è un destino che anche noi dovremo percorrere, credo già a partire da giugno”.

Lo dice a Rai Radio1, ospite di ‘Un Giorno da Pecora’, Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario IRCCS Galeazzi di Milano. La pandemia è davvero completamente finita? “No – ha sottolineato Pregliasco – dovremmo essere piu’ attenti con la gradualità messa in atto sino ad oggi”.