COVID, PREGLIASCO: “GUARITI CONSULTINO MEDICO PRIMA DI PRENOTARE IL VACCINO”

ROMA – Per le persone guarite da Covid-19 “si suggerisce di non fare la vaccinazione nei 3 mesi dopo la guarigione, e di fare solo una dose se sono trascorsi fra i 3 e i 6 mesi” dalla malattia. “Non c’è una precisa controindicazione al vaccino, ma è sempre bene consultare il proprio medico di famiglia prima di prenotarsi in autonomia”.

Lo ricorda il virologo dell’Università di Milano Fabrizio Pregliasco, commentando all’Adnkronos Salute il fatto che ancora molte persone guarite dal Covid ignorano queste linee guida o sono disorientate rispetto ai tempi della loro vaccinazione. L’esperto ribadisce che la raccomandazione sui guariti rappresenta “un suggerimento di opportunità e buon senso nella campagna vaccinale, in quanto si dà priorità a chi non ha fatto la malattia”. Ed è per questo che è meglio “consultarsi prima con un medico o con i centri vaccinali”.