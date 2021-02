COVID, PREGLIASCO: “NO A SPOSTAMENTI TRA REGIONI”

ROMA – “Il divieto di spostamento fra Regioni”, che scadrà il prossimo 15 febbraio, “dovrebbe essere mantenuto. È importante andare avanti, soprattutto per evitare la diffusione delle varianti di Sars-CoV-2. È questo l’elemento che preoccupa. Speriamo che ci sia un coordinamento corretto per evitare pasticci”.

Così all’Adnkronos Salute Fabrizio Pregliasco, virologo dell’università Statale di Milano e direttore sanitario dell’Irccs Galeazzi del capoluogo lombardo.

Per il virologo “è presto per allarmarci” dopo i dati preliminari secondo cui il vaccino anti-Covid prodotto da AstraZeneca sarebbe scarsamente efficace contro la variante sudafricana di Sars-CoV-2, almeno nelle formi lievi e moderate di infezione.

“Non perdiamoci d’animo – è l’invito di Pregliasco – Si tratta ancora di approfondire questi risultati, relativi comunque ai casi più banali” di Covid, sottolinea l’esperto. “L’elemento che ci interessa di più è capire invece se permane un’efficacia residua del vaccino rispetto alle forme più gravi. Attendiamo informazioni in merito e valutiamo il da farsi”, aggiunge il direttore sanitario dell’Irccs Galeazzi di Milano, convinto che per ora “i dati emersi non compromettono il nostro piano vaccinale. Diversa la situazione del Sudafrica”, che ha annunciato una sospensione temporanea della profilassi con il prodotto-scudo distribuito dalla compagnia anglo-svedese.

