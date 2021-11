COVID: PREGLIASCO, “NON SI PUO’ ESCLUDERE DIVIETO DI ANDARE A SCUOLA A BAMBINI NON VACCINATI”

ROMA – “Non si può escludere che si decida di vietare la scuola per i bambini non vaccinati dopo un certo periodo di tempo dal via libera alla campagna”: lo ha detto Fabrizio Pregliasco, membro del Cts della Lombardia e direttore sanitario dell’ospedale Galeazzi di Milano, in una intervista concessa ad Affaritaliani.

Secondo Pregliasco, “Si parla di vaccinazione dal giorno del compimento dei 5 anni e non quando un bambino entra nel quinto anno di età. La dose da somministrare sarà Pfizer, un terzo rispetto agli adulti con un richiamo dopo 21 giorni”.