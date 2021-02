COVID, PREGLIASCO: “PER CINEMA E CENE AL RISTORANTE SERVE 30 PER CENTO VACCINATI”

ROMA – Le riaperture di cinema, teatri e palestre? “No, prima ci vuole una campagna vaccinale e qualche mese ancora, serve il 20-30 per cento di popolazione vaccinata. Intanto iniziamo a prepararci e cerchiamo di non dare comunicazione maldestre come quelle sulle piste da sci”.

Lo dice a Rai Radio1 – che ha diffuso il testo dell’intervista – ospite di Un Giorno da Pecora, Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell’Irccs Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano. E su alcune richieste per l’apertura serale dei ristoranti già dalla prossima settimana Pregliasco ha risposto: “No, credo proprio di no”.

