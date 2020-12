COVID, PREGLIASCO: “PRANZO IN FAMIGLIA PIU’ PERICOLOSO DELLO SHOPPING”

ROMA – Tra una passeggiata nelle vie dello shopping, indossando la mascherina, e un pranzo domenicale, “guardando alla casistica è più pericoloso il pranzo”. Lo ha detto a Sky TG24, il virologo dell’università Statale di Milano Fabrizio Pregliasco. “Per questo – ha spiegato – si erano già immaginate diverse restrizioni agli spostamenti, per sfavorire questa modalità dello stare insieme. Tant’è che, in questo manuale, tutto in costruzione, delle procedure di controllo, si era detto che potesse essere meglio tenere aperti i ristoranti perché lì c’è un protocollo e un’attenzione maggiore rispetto alle case, dove si abbassano le difese tra conviventi o parenti”.

