COVID: PREGLIASCO, “SI’ A BREVI LOCKDOWN PERIODICI”, IPOTESI UNA SETTIMANA AL MESE

ROMA – Il virologo dell’Università degli Studi di Milano Fabrizio Pregliasco si dice favorevole a lockdown programmati, con cadenza periodica, che potrebbero aiutare il sistema a “tirare il fiato”: “un andamento periodico ben venga, è un elemento da tenere in conto, modulandolo in modo rapido rispetto all’evoluzione della situazione”.

Ad avanzare l’ipotesi di lockdown programmati una settimana al mese era stata Antonella Viola, ordinaria di immunologia all’Università di Padova. “Questa patologia sarà con noi a lungo – ha detto Pregliasco – e quindi sarà importante abbassare la quota dei casi” per “riuscire a recuperare il contact tracing e contenere i contagi”. A fronte di questo, la proposta di lockdown periodici è “un po’ come si faceva con la pentola a pressione, ogni tanto si faceva sfiatare il vapore” per ridurre la pressione all’interno. Il lockdown selettivo per età, invece, che permetterebbe di tenere lontani gli over 70 dal rischio di infezione, per Pregliasco “non è la soluzione”, ma serve “un’attenzione generalizzata a ridurre il contagio”.

Download in PDF©