COVID, PREGLIASCO: “SU PANCHINARI VACCINO SERVE LISTA TRASPARENTE”

ROMA – “Ogni dose di vaccino anti-Covid in questo momento è oro” e in questo senso “è giusto il messaggio del generale Figliuolo”, commissario straordinario all’emergenza coronavirus, “quando dice che nessuna dose va buttata per nessun motivo”.

Ciò premesso, secondo il virologo dell’università Statale di Milano Fabrizio Pregliasco “ci vorrebbe un sistema organizzato e trasparente”: una lista dei “panchinari del vaccino” che dovrebbe essere redatta secondo “criteri di priorità definiti a livello nazionale”, spiega l’esperto all‘Adnkronos Salute, dopo le polemiche per la somministrazione di una dose AstraZeneca al giornalista Andrea Scanzi ad Arezzo.

“Noi per esempio, al Galeazzi – sottolinea il virologo, direttore sanitario dell’Irccs milanese – chiamiamo delle persone già in lista il mattino dopo, quelli che abitano vicino e che magari sono disponibili in breve tempo. Oppure destiniamo la dose che avanza a qualche nuovo dipendente, o ancora a dipendenti che devono fare la seconda dose. Insomma ci teniamo qualcuno ‘in caldo'”, secondo un’organizzazione “razionale e trasparente”.