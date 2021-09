COVID, PREGLIASCO: “TEMO AUMENTO CONTAGI A OTTOBRE, RISCHIO 10MILA CASI”

ROMA- “Temo altri colpi di coda, prepariamoci a come organizzare e gestire uno scenario in cui aumentano i contagi: c’è la variante Delta, ci sono gli sbalzi termici e si tornenà a lavorare in presenza”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il professor Fabrizio Pregliasco, presidente Anpas. Quando potrebbero risalire i contagi? “Credo già da ottobre, quando farà più freddo”, spiega Pregliasco, che aggiunge: “Credo si potrebbe tornare ai 10mila contagi al giorno, anche se non si possono fare previsioni precise in questo senso”.