COVID, PREGLIASCO: “VACCINO PER I PIU’ PICCOLI ASSOLUTAMENTE NECESSARIO”

ROMA – “Il vaccino” anti-Covid “anche per i più piccoli è assolutamente necessario. Purtroppo si evidenziano in modo un po’ eccessivo i potenziali rischi rispetto ai benefici”.

Lo sottolinea all’Adnkronos Salute Fabrizio Pregliasco, virologo dell’università Statale di Milano.

“Non è vero che la malattia non riguarda i bambini. L’1% ha avuto dei problemi dovuti al virus – avverte il medico – e comunque non sappiamo cosa il long Covid possa determinare. E poi sono diffusori della malattia, quindi è fondamentale che si vaccinino”.

L’obbligo per tornare a scuola? “Non è possibile – risponde Pregliasco – Si è scelto di non imporre l’obbligo per questo vaccino e del resto anche la scelta di imporlo agli operatori sanitari mi è sembrata una sconfitta. Certamente, però – ammette – dal punto di vista di sanità pubblica è la soluzione migliore”.