COVID: PRIMARIE IN DAD A PESCARA FINO A 21 MARZO, A MONTESILVANO FINO A 6 APRILE

PESCARA – Prorogata fino al 21 marzo la didattica a distanza nelle scuole dell’Infanzia della città di Pescara, con una ordinanza firmata dal sindaco Carlo Masci.

Stessa decisione, ma con proroga ancora più ampia al 6 aprile, il sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis.

A Pescara il sindaco Masci ha emesso in giornata una nuova ordinanza con la quale si dispongono ulteriori misure atte a gestire l’emergenza sanitaria in atto nella città di Pescara, dove si registra un’impennata dei casi di contagio da Covid 19.

Il provvedimento, che richiama e proroga formalmente gli effetti delle analoghe e precedenti ordinanze, interviene sulla base delle risultanze emerse dai lavori del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, tenutosi ieri in Prefettura, e delle indicazioni di carattere epidemiologico emerse del verbale della riunione odierna dei dirigenti dell’Azienda Sanitaria Locale di Pescara.

Nel report della Asl si evidenzia infatti che l’andamento della situazione epidemiologica nella provincia di Pescara e il sovraccarico di ricoveri e di servizi ospedalieri presso il nosocomio Santo Spirito rendono necessarie azioni urgenti atte a contenere l’andamento del contagio.

Pertanto, il primo cittadino di Pescara ha sottoscritto nel primo pomeriggio il provvedimento che dispone e conferma, sino al 21 marzo, la sospensione di tutte le attività didattiche in presenza nelle scuole comunali dell’Infanzia della città di Pescara, comprese quelle private. Quindi niente lezioni in presenza, in virtù dei nuovi dati sull’andamento della pandemia nel territorio pescarese.

L’atto tiene conto, inoltre, dell’Ordinanza emessa dal Presidente della Giunta regionale Marco Marsilio nella giornata di ieri (la n.13 del 2021), che impone lo stop alla didattica in presenza anche nelle scuole Primarie e Medie, e del DPCM firmato il 2 marzo scorso dal presidente del Consiglio dei ministri Mario Draghi. Gli Asili-nido, come già accaduto nelle settimane precedenti, possono invece continuare ad accogliere i più piccoli (fino a 36 mesi).