COVID: PRIMI SEGNALI DI CRESCITA PER LE QUARTE DOSI, CALANO PRIME DOSI NOVAVAX

ROMA – Primi segnali di crescita per le quarte dosi, che in due giorni – giovedì e venerdì scorsi – hanno sfiorato le 15mila somministrazioni complessive.

In totale sono 93.430 le quarte dosi fatte finora. Continuano invece a diminuire le somministrazioni delle prime dosi e del nuovo vaccino Novavax.

I numeri emergono dall’analisi dei dati forniti sul sito del Governo dedicato al report vaccini. Il primo incremento delle quarte dosi arriva dopo l’apertura dell’Aifa per over 80, ospiti di Rsa e 60-80enni fragili, sebbene alcune Regioni non abbiano ancora iniziato a prendere le prenotazioni (la Liguria ad esempio inizierà domani).

La settimana pasquale, inoltre, ha probabilmente spinto gli italiani a prenotare l’inoculazione dopo le feste. Nel dettaglio, in Italia hanno ricevuto la quarta dose 7.340 persone giovedì scorso e 7.562 venerdì, per poi scendere a 4.126 la vigilia di Pasqua. A livello geografico è in testa la Lombardia con 2.796 dosi giovedì e 2.331venerdì.

Campania ne ha registrate 2.500 in totale tra giovedì e venerdì, l’Emilia Romagna poco meno di 1.700 nei due giorni.

Nel Lazio sono state somministrate 621 dosi giovedì, 725 venerdì e – in controtendenza rispetto alle altre regioni – un picco di 837 sabato.

Rallentano ancora, invece, le somministrazioni del nuovo vaccino Novavax. Nell’ultima settimana, dall’11 al 17 aprile, sono state 1.475, circa 210 al giorno in media.

Nella settimana precedente erano state 2.744. In totale nelle prime sette settimane di disponibilità, dal 28 febbraio al 17 aprile, sono 37.681 gli italiani a cui è stato inoculato il Novavax. Sempre nell’ultima settimana, il numero di prime dosi iniettate si attesta a poco meno di 6mila, confermando il trend di progressivo calo che si registra da diverse settimane.